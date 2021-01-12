К 18-летию экоактивистки Греты Тунберг шведско-датская почтовая компания PostNord выпустила уникальную почтовую марку. На ней изображена сама Грета. Она стоит на утесе и наблюдает за полетом птиц.

Над созданием марки работал художник Хеннинг Трольбек. Об этом сообщила пресс-служба PostNord.

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Марка с Тунберг вошла в коллекцию Värdefull Natur – "Ценная природа".

Мотивы на марках должны изображать наше время, в котором экологический вопрос не теряет актуальности уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг,

– рассказали в PostNord.

Приобрести марки можно будет уже с 14 января. Их стоимость составит 1,19 евро.



Марка с Гретой Тунберг / PostNord

Что известно о Тунберг

Грета Тунберг – известная во всем мире экоактивистка.

В 2018 году она организовала протесты у парламентского здания в Швеции.

Тогда экоактивистка заявила, что не будет ходить в школу каждую пятницу, пока политики не будут придерживаться соглашений по спасению климата.