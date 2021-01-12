Грета теперь и на письмах: почтовая компания выпустила марку с Тунберг
К 18-летию экоактивистки Греты Тунберг шведско-датская почтовая компания PostNord выпустила уникальную почтовую марку. На ней изображена сама Грета. Она стоит на утесе и наблюдает за полетом птиц.
Над созданием марки работал художник Хеннинг Трольбек. Об этом сообщила пресс-служба PostNord.
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Марка с Тунберг вошла в коллекцию Värdefull Natur – "Ценная природа".
Мотивы на марках должны изображать наше время, в котором экологический вопрос не теряет актуальности уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг,
– рассказали в PostNord.
Приобрести марки можно будет уже с 14 января. Их стоимость составит 1,19 евро.
Марка с Гретой Тунберг / PostNord
Что известно о Тунберг
- Грета Тунберг – известная во всем мире экоактивистка.
- В 2018 году она организовала протесты у парламентского здания в Швеции.
- Тогда экоактивистка заявила, что не будет ходить в школу каждую пятницу, пока политики не будут придерживаться соглашений по спасению климата.
- В 2019 журнал Time назвал Грету человеком года.
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