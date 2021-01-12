До 18-річчя екоактивістки Грети Тунберг шведсько-данська поштова компанія PostNord випустила унікальну поштову марку. На ній зображена сама Грета. Вона стоїть на кручі та спостерігає за польотом птахів.

Над створенням марки працював художник Хеннінг Трольбек. Про це повідомила пресслужба PostNord.

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Марка з Тунберг увійшла до колекції Värdefull Natur – "Цінна природа".

Мотиви на марках мають зображати наш час, у якому екологічне питання не втрачає актуальності вже багато років, не в останню чергу завдяки сильному голосу Грети Тунберг,

– розповіли у PostNord.

Придбати марки можна буде вже з 14 січня. Їхня вартість становитиме 1,19 євро.



Марка з Гретою Тунберг / PostNord

Що відомо про Тунберг

Грета Тунберг – відома у всьому світі екоактивістка.

У 2018 році вона організувала протести біля парламентської будівлі у Швеції.

Тоді екоактивістка заявила, що не ходитиме до школи щоп'ятниці, доки політики не дотримуватимуться угод щодо порятунку клімату.