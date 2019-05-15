Повышение зарплат для учителей: в МОН сделали неожиданное заявление

В бюджете Украины нет денег для увеличения должностного оклада украинских учителей до трех минимальных зарплат.

На сайте Профсоюза работников образования и науки сообщили о повышении зарплат для учителей говорилось в статье закона "Об образовании".

Читайте также: Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013: инфографика

Однако Министерство образования и науки на многочисленные обращения коллективов и профсоюзных организаций учреждений образования ответило, что денег в бюджете на это не хватает.

"По подсчетам Министерства образования и науки, для введения в действие положений этой статьи закона с 1 января 2019 года необходимо дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 235,7 миллиарда гривен", – отметили в министерстве.

Согласно переходным положениям закона, до 2023 года должностной оклад учителей должен увеличиться до четырех прожиточных минимумов. Однако в министерстве пояснили, что для реализации этого замысла пока денег нет.

По подсчетам Министерства образования и науки, для ввода в действие этой нормы закона с 1 января 2019 необходимо дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 102,4 миллиарда гривен. Источники покрытия этих расходов в бюджете страны отсутствуют,

– заявили в МОН.

В министерстве добавили, что зарплата педагогов будет увеличиваться в пределах возможностей госбюджета.

Сколько зарабатывают украинцы?​

В марте 2019 года самую высокую зарплату получили жители Киева – 16 тысяч 207 гривен. А меньше всего заработали в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.



Больше всего зарабатывают украинцы в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещение и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.