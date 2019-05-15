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      Повышение зарплат для учителей: в МОН сделали неожиданное заявление

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      Зарплата учителей в 2019 году
      Зарплата учителей в 2019 году / Коллаж 24 канала

      В бюджете Украины нет денег для увеличения должностного оклада украинских учителей до трех минимальных зарплат.

      На сайте Профсоюза работников образования и науки сообщили о повышении зарплат для учителей говорилось в статье закона "Об образовании".

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      Однако Министерство образования и науки на многочисленные обращения коллективов и профсоюзных организаций учреждений образования ответило, что денег в бюджете на это не хватает.

      "По подсчетам Министерства образования и науки, для введения в действие положений этой статьи закона с 1 января 2019 года необходимо дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 235,7 миллиарда гривен", – отметили в министерстве.

      Согласно переходным положениям закона, до 2023 года должностной оклад учителей должен увеличиться до четырех прожиточных минимумов. Однако в министерстве пояснили, что для реализации этого замысла пока денег нет.

      По подсчетам Министерства образования и науки, для ввода в действие этой нормы закона с 1 января 2019 необходимо дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 102,4 миллиарда гривен. Источники покрытия этих расходов в бюджете страны отсутствуют,
      – заявили в МОН.

      В министерстве добавили, что зарплата педагогов будет увеличиваться в пределах возможностей госбюджета.

      Сколько зарабатывают украинцы?​
      В марте 2019 года самую высокую зарплату получили жители Киева – 16 тысяч 207 гривен. А меньше всего заработали в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.

      Больше всего зарабатывают украинцы в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещение и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.

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      Теги: Новости Украины Минимальная зарплата Зарплата Министерство образования и науки Украины Образование
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