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      Підвищення зарплат для вчителів: в МОН зробили неочікувану заяву

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      Зарплата вчителів у 2019 році
      Зарплата вчителів у 2019 році / Колаж 24 каналу

      У бюджеті України немає грошей для збільшення посадового окладу українських вчителів до трьох мінімальних зарплат.

      На сайті Профспілки працівників освіти і науки заявили, що про збільшення зарплат для вчителів йшлося у статті закону "Про освіту".

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      Однак Міністерство освіти та науки на численні звернення колективів та профспілкових організацій закладів освіти відповіло, що грошей у бюджеті на це не вистачає.

      "За обрахунками Міністерства освіти і науки, для впровадження в дію положень цієї статті закону з 1 січня 2019 року необхідно додатково передбачити у державному бюджеті 235,7 мільярда гривень", – зазначили в міністерстві.

      Також згідно з перехідними положеннями закону, до 2023 року посадовий оклад вчителів мав би збільшитись до чотирьох прожиткових мінімумів.

      За обрахунками Міністерства освіти і науки, для впровадження в дію цієї норми закону з 1 січня 2019 року необхідно додатково передбачити у державному бюджеті 102,4 мільярда гривень. Джерела покриття цих витрат у бюджеті країни відсутні,
      – заявили у МОН.

      У міністерстві додали, що зарплатня педагогів збільшуватиметься в межах можливостей держбюджету.

      Скільки заробляють українці?В березні 2019 року найвищу зарплату отримали жителі Києва – 16 тисяч 207 гривень. А найменше заробили в Чернівецькій області – 7 тисяч 437 гривень. У більшості областей розмір зарплати коливається в межах від 7 тисяч до 9 тисяч гривень.

      Найбільше заробляють українці у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 20 тисяч 453 гривні, найнижчі – "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" – 6 тисяч 750 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6 тисяч 848 гривень.

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      Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України Мінімальна зарплата Зарплата
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