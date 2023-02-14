В тоталитарном государстве все сферы жизни – образование, культура, наука – должны быть выстроены, как солдаты, и на любой приказ фюрера отвечать: "Яволь, май фюрер!". Мы готовы, мы выполним, мы обслужим. Война? Пожалуйста. Репрессии? Пожалуйста. Об этом 24 Канала сказал социолог и политолог из Германии Игорь Эйдман.

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Выравнивание во лжи, подлости и рабстве

По словам политолога, в России Путин производит свое выравнивание. Оно больше похоже на построение зэков во дворе лагеря, где заключенные стоят на коленях, а охранники ходят над ними и угрожают смертью за малейшее неповиновение. По такому образцу сейчас выстраиваются все области жизни в России.

"Мы видим, что это выравнивание во лжи, подлости, рабстве стало особенно быстро происходить после начала полномасштабного вторжения", – констатирует Эйдман.

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Школы превращают в некий филиал армии. Главная их задача состоит в подготовке людей для будущих войн.

Происходит мощная милитаризация образования – начальная военная подготовка, патриотические разговоры "о главном" и т.д.

– объяснил Эйдман.

Добрались и до культуры и искусства. Социолог из Германии отмечает, что сегодня в России изгоняют актеров, умеющих вести себя независимо и критически мыслить. Стоит вспомнить о лишении роли Лии Ахеджаковой и увольнении Дмитрия Назарова, осудивших войну против Украины. Более того, Барбару Брыльскую, которая также не поддерживает агрессию, планируют вырезать из "Иронии судьбы".

Депутаты госдумы собираются "резать пленку", как это было в советское время, искореняя нежелательных людей. В хамской форме власть заставляет ей служить,

– подчеркнул политолог.

О науке и говорить нечего. Известно, что Академия наук даже при СССР была довольно независимым институтом, роль академиков в обществе была очень значительной. Ученые писали открытые письма власти, если их что-то не устраивало, это были солидные и уважаемые люди. По словам Эйдмана, сейчас Академия наук просто растоптана.

Путинский дружок Михаил Ковальчук там хозяйничает, ставит тех руководителей, которые ему нужны. Даже формально руководство назначает сам президент, чего никогда не было. Повара в администрации президента имеют более высокий социальный статус, чем ученый и академик,

– говорит Игорь Эйдман.

В бизнесе проходят идентичные процессы. Против людей, подозреваемых в недостаточной патриотичности и том, что они мало делают для фронта и победы, могут быть предъявлены обвинения, в частности – в экономических преступлениях, у них могут забрать собственность.

Путинские олигархи уже явно точат ножи на тех олигархов, которые реализовались во времена Ельцина. К примеру, Игорь Сечин и его "Роснефть" пытается съесть "Лукойл". На предприятия "Альфагруп" есть наезды со стороны силовиков,

– утверждает политолог.

По мнению Эйдмана, скоро мы увидим большой передел собственности в пользу наиболее приближенных к Путину людей: Игоря Сечина, Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко, Михаила Ковальчука и других.

Положение Путина ухудшается