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      Выросли цены на постельное белье и чай в поездах "Укрзализныци"

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      "Укрзализныця" подняла цены на постель и напитки
      "Укрзализныця" подняла цены на постель и напитки / ЦТС

      С 15 января 2019 года "Укрзализныця" ввела новые единые цены на некоторые услуги, предлагаемые пассажирам. В частности, выросла цена на комплект постельного белья в поезде, чай, кофе и питьевую воду.

      Об этом сообщил "Центр транспортных стратегий".

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      В "Укрзализныци" уточнили, что комплект постельного белья в вагонах СВ и в международных поездах теперь стоит 60 гривен (с НДС), в купейных и плацкартных вагонах – 50 гривен (с НДС). До подорожания цена пользования комплектом белья составляла 30 гривен.

      Что касается повышения цен на напитки в поезде, то теперь единая цена на чай, кофе или бутылку воды объемом 0,5 литра составляет 10 гривен.

      В компании заявили, что вынуждены были пересмотреть цены из-за резкого роста стоимости материалов, топлива, электроэнергии, влияющих на себестоимость услуг. Отмечается, что цена постельного белья все же осталась ниже, чем в других странах.

      Напомним, что с 15 января "Укрзализныця" возобновила операции возврата проездных документов онлайн на сайте booking.uz.gov.uа, на мобильной версии сайта и в мобильных приложениях.

      Теги: Новости Украины Деньги Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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