Выросли цены на постельное белье и чай в поездах "Укрзализныци"

С 15 января 2019 года "Укрзализныця" ввела новые единые цены на некоторые услуги, предлагаемые пассажирам. В частности, выросла цена на комплект постельного белья в поезде, чай, кофе и питьевую воду.

Об этом сообщил "Центр транспортных стратегий".

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В "Укрзализныци" уточнили, что комплект постельного белья в вагонах СВ и в международных поездах теперь стоит 60 гривен (с НДС), в купейных и плацкартных вагонах – 50 гривен (с НДС). До подорожания цена пользования комплектом белья составляла 30 гривен.

Что касается повышения цен на напитки в поезде, то теперь единая цена на чай, кофе или бутылку воды объемом 0,5 литра составляет 10 гривен.

В компании заявили, что вынуждены были пересмотреть цены из-за резкого роста стоимости материалов, топлива, электроэнергии, влияющих на себестоимость услуг. Отмечается, что цена постельного белья все же осталась ниже, чем в других странах.

Напомним, что с 15 января "Укрзализныця" возобновила операции возврата проездных документов онлайн на сайте booking.uz.gov.uа, на мобильной версии сайта и в мобильных приложениях.