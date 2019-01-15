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      "Укрзализныця" возобновляет возврат билетов через интернет

      12 Читати новину українською
      Вернуть билеты через интернет станет возможно 15 января с 16:00
      Вернуть билеты через интернет станет возможно 15 января с 16:00 / 24 Канал

      С 15 января начиная с 16:00 "Укрзализныця" возобновляет операции возврата проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа на мобильной версии сайта и в мобильных приложениях.

      Об этом сообщает пресс-служба компании.

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      Напомним, что приостановка выполнения операций возврата проездных документов через интернет действовала с целью предотвращения злоупотреблений в пиковый период перевозок с 15 декабря 2018 года.

      Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона,
      – говорится в сообщении.

      В пресс-службе компании отметили, что анализ специалистов показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

      Такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет должны были обеспечить поступление в свободную продажу мест для реального пассажира.

      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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