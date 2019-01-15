"Укрзализныця" возобновляет возврат билетов через интернет

С 15 января начиная с 16:00 "Укрзализныця" возобновляет операции возврата проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа на мобильной версии сайта и в мобильных приложениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Напомним, что приостановка выполнения операций возврата проездных документов через интернет действовала с целью предотвращения злоупотреблений в пиковый период перевозок с 15 декабря 2018 года.

Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что анализ специалистов показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

Такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет должны были обеспечить поступление в свободную продажу мест для реального пассажира.