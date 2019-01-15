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      "Укрзалізниця" відновлює можливість повернення квитків через інтернет

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      Повернути квитки через інтернет стане можливо 15 січня з 16:00
      Повернути квитки через інтернет стане можливо 15 січня з 16:00 / 24 Канал

      З 15 січня починаючи з 16:00 "Укрзалізниця" відновлює операції повернення проїзних документів на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту та у мобільних додатках.

      Про це повідомляє прес-служба компанії.

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      Нагадаємо, що призупинення виконання операцій повернення проїзних документів через інтернет діяло з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року.

      Про виправданість вжитих заходів свідчить наявність квитків на період новорічно-різдвяних перевезень цього зимового сезону,
      – йдеться у повідомленні.

      У прес-службі компанії наголосили, що аналіз фахівців показує, що переважна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда.

      Такі дані демонструють, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Вжиті заходи щодо обмеження повернення квитків через інтернет мали на меті забезпечити надходження у вільний продаж місць для реального пасажира.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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