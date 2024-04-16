Стали известны новые факты вырубки, вывоза и реализации чернобыльской древесины. Об этом с доказательствами заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в фейсбуке.

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"Миллиард гривен в год! Незаконная вырубка леса в Чернобыльской зоне набирает ужасных масштабов", – отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

Она напомнила, что в декабре 2023 года стало известно о том, что бывший руководитель ГСП "Северная пуща", входящий в сферу управления Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, вместе с представителями Киевской областной полиции и тремя дельцами, владеющих одной из столичных пилорам, срубили столетние дубы в Чернобыльском биосферном заповеднике, чем нанесли ущерб государству на сумму 59 миллионов гривен. Благодаря следствию ГБР под руководством ОГПУ всем объявлено о подозрениях. Эти лица находятся под арестом, сумма залога, назначенной судом, составляет 12 миллионов гривен каждому.

Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что один из подозреваемых – прямой ставленник первого заместителя председателя ГАЗО Андрея Тымчука, недавно назначенного на должность по представлению министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца. Оба работали вместе в экоинспекции в Днепре.

Подозрений о незаконной вырубке и реализации черной древесины должно быть больше. Так, рейдовая мониторинговая группа из экоинспекторов и лесоводов ГП "Леса Украины", которая действовала на территории Чернобыльской зоны с марта по апрель, обнаружила 12 эпизодов незаконных рубок с общей суммой ущерба на более 70 миллионов гривен. При этом проводить проверки им мешала местная Вышгородская полиция и работники ГАЗО: изымали дроны, не предоставляли картографические материалы, препятствовали заезду на определенные территории.

В общем зафиксировано более 17 вагонов с незаконно вывезенной древесиной, реализованной на столичные пилорамы. Народный депутат Василевская-Смаглюк, которая неоднократно заявляла о масштабных хищениях в ГАЗО на древесине и тендерах, уже обратилась в правоохранительные органы для расследования новых выявленных фактов.