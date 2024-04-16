Стали відомі нові факти вирубування, вивезення і реалізації чорнобильської деревини. Про це із доказами заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Мільярд гривень на рік! Незаконна вирубка лісу в Чорнобильській зоні набирає жахливих масштабів", – наголосила Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона нагадала, що у грудні 2023 року стало відомо про те, що колишній керівник ДСП "Північна пуща", що входить у сферу управління Державного агентства з управління зоною відчуження, разом з представниками Київської обласної поліції та трьома ділками, що володіють однією зі столичних пилорам, зрубали столітні дуби в Чорнобильському біосферному заповіднику, чим завдали збитків державі на суму 59 мільйонів гривень. Завдяки слідству ДБР під керівництвом ОГПУ всім оголошено про підозри. Ці особи перебувають під арештом, сума застави, призначеної судом, становить 12 мільйонів гривень кожному.

Ольга Василевська-Смаглюк зауважила, що один із підозрюваних – прямий ставленик першого заступника голови ДАЗВ Андрія Тимчука, нещодавно призначеного на посаду за поданням міністра захисту довкілля Руслана Стрільця. Обидва працювали разом в екоінспекції в Дніпрі.

Підозр про незаконну вирубку та реалізацію чорної деревини мало б бути більше. Так, рейдова моніторингова група з екоінспекторів та лісівників ДП "Ліси України", яка діяла на території Чорнобильської зони з березня по квітень, виявила 12 епізодів незаконних рубок із загальною сумою збитків на понад 70 мільйонів гривень. При цьому проводити перевірки їм заважала місцева Вишгородська поліція та працівники ДАЗВ: вилучали дрони, не надавали картографічні матеріали, перешкоджали заїзду на певні території.

Загалом зафіксовано понад 17 вагонів із незаконно вивезеною деревиною, реалізованою на столичні пилорами. Народна депутатка Василевська-Смаглюк, яка неодноразово заявляла про масштабні розкрадання в ДАЗВ на деревині і тендерах, вже звернулась в правоохоронні органи задля розслідування нових виявлених фактів.