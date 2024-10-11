Журналисты NGL.media рассказали, что за последние 20 лет лесной покров Карпат уменьшился на 10%.

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Как исчезают Украинские Карпаты

Издание NGL.media проанализировало спутниковые изображения от международной организации Global Land Analysis and Discovery (GLAD) и обнаружили, что за последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили 161 тысячу гектаров леса. Это сопоставимо с площадью Киева, Харькова, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Тернополя вместе взятых.

80% этих потерь приходятся на лесничества Гослесагентства. Остальные потери приходятся на коммунальные леса, земли запаса и леса, подчинены непосредственно министерствам – Минобороны, Минобразования или Минагрополитики,

– утверждают журналисты.

Так, исследования Greenpeace показывает, что в Карпатах вырубают четыре гектара леса каждый час, то есть примерно 20 деревьев ежеминутно. Данные европейских центров показывают, что в Украине до 50-70% рубок является нелегальным. В то же время Гослесагентство говорит, что эта доля не превышает 0,3-0,6%

"Такая разительная разница в оценках связана с тем, что наиболее масштабные нелегальные рубки имеют вид законных, то есть на самом деле документы у лесников есть, но как они получены – другой вопрос", – акцентируют расследователи.

Как пишут журналисты, одной из причин процветания незаконной вырубки лесов является отсутствие строгого наказания. Максимальный возможный срок – до 5 лет лишения свободы. Однако адвокаты отмечают, что реальное заключение за нелегальные рубки – скорее исключение, а не правило.