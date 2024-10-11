Журналісти NGL.media розповіли, що за останні 20 років лісовий покрив Карпат зменшився на 10%.

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Як зникають Українські Карпати

Видання NGL.media проаналізувало супутникові зображення від міжнародної організації Global Land Analysis and Discovery (GLAD) і виявили, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тисячу гектарів лісу. Це можна порівняти з площею Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом взятих.

80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта втрат припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики,

– стверджують журналісти.

Так, дослідження Greenpeace показує, що у Карпатах вирубують чотири гектари лісу щогодини, тобто приблизно 20 дерев щохвилини. Дані європейських центрів показують, що в Україні до 50-70% рубок є нелегальним. Водночас Держлісагентство каже, що ця частка не перевищує 0,3-0,6%

"Така разюча різниця в оцінках пов’язаним з тим, що найбільш масштабні нелегальні рубки мають вигляд законних, тобто насправді документи у лісників є, але як вони отримані – інше питання", – акцентують розслідувачі.

Як пишуть журналісти, однією з причин процвітання незаконної вирубки лісів є відсутність суворого покарання. Максимальний можливий термін – до 5 років позбавлення волі. Проте адвокати зазначають, що реальне ув’язнення за нелегальні рубки – радше виняток, а не правило.