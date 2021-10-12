Все произошло в селе Белое бывшего Владимирецкого района. Подробности рассказали местные правоохранители.

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Вандализм на Ровненщине: неизвестные повредили 11 могил

В селе Белое Ровненской области неизвестные злоумышленники вытащили металлические кресты из могил . Информацию об этом полиция получила около 18 часов 10 октября от местной жительницы.

Следственно-оперативная группа выехала на место, и нашла там 11 разрушенных захоронений.

Вандалы выбросили надгробные металлические кресты и ломали ограждения.

Некоторые из крестов нападавшие вынесли даже за территорию кладбища.

Причастных к инциденту лиц следствие пытается установить.

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Обратите внимание: уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса о надругательстве над могилой. Наказывают за такое в Украине, в зависимости от установленной судом тяжести преступления, наложением штрафа или даже лишением свободы до 3 лет.

К слову, в Украине случаи нападений на кладбища в последнее время не редки: