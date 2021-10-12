Усе сталося у селі Біле колишнього Володимирецького району. Подробиці розповіли місцеві правоохоронці.

Нагадаємо На Львівщині п'яний чоловік розкопував могили на кладовищі: йому загрожує в'язниця

Вандалізм на Рівненщині: невідомі пошкодили 11 могил

У селі Біле Рівненської області невідомі зловмисники повитягали металеві хрести із могил. Інформацію про це поліція отримала близько 18 години 10 жовтня від місцевої мешканки.

  • Слідчо-оперативна група виїхала на місце, і знайшла там 11 поруйнованих поховань.
  • Вандали повикидали надмогильні металеві хрести й ламали огорожі.
  • Деякі з хрестів нападники винесли навіть за територію кладовища.

Причетних до інциденту осіб слідство намагається встановити.

Вандали поруйнували кладовище на Рівненщині: дивіться фото НПУ

До слова, в Україні випадки нападів на кладовища останнім часом не рідкісні:

  • На початку вересня у селі Красний Луч Полтавської області кладовище розгромили 7-річні діти.
  • Наприкінці серпня підлітки понівечили могили на цвинтарі в Коломиї Івано-Франківської області.
  • Також у серпні у Кам'янському біля Дніпра школярі зруйнували кілька могил на кладовищі домашніх улюбленців.