Усе сталося у селі Біле колишнього Володимирецького району. Подробиці розповіли місцеві правоохоронці.
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Вандалізм на Рівненщині: невідомі пошкодили 11 могил
У селі Біле Рівненської області невідомі зловмисники повитягали металеві хрести із могил. Інформацію про це поліція отримала близько 18 години 10 жовтня від місцевої мешканки.
- Слідчо-оперативна група виїхала на місце, і знайшла там 11 поруйнованих поховань.
- Вандали повикидали надмогильні металеві хрести й ламали огорожі.
- Деякі з хрестів нападники винесли навіть за територію кладовища.
Причетних до інциденту осіб слідство намагається встановити.
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До слова, в Україні випадки нападів на кладовища останнім часом не рідкісні:
- На початку вересня у селі Красний Луч Полтавської області кладовище розгромили 7-річні діти.
- Наприкінці серпня підлітки понівечили могили на цвинтарі в Коломиї Івано-Франківської області.
- Також у серпні у Кам'янському біля Дніпра школярі зруйнували кілька могил на кладовищі домашніх улюбленців.