На батьків склали протоколи
Пам'ятники на кладовищі штовхнули за землю та розбили. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
До теми Дівчині, яка в Полтаві влаштувала стрілянину з арбалета, повідомили про підозру
Поліцейські встановили, що до пошкоджень надгробних плит причетні 7-річні хлопчаки. На їхніх батьків вже склали 2 адміністративні протоколи через невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
На Полтавщині діти розгромили кладовище
Схожі інциденти
- У Рівному на єврейському кладовищі молодь влаштувала велопарк. Трампліни для катання робили просто з надгробків. Єврейська громада обурилася через таке знущання та звернулася в облдержадміністрацію. Крім того, направили клопотання про присвоєння кладовищу статусу культурно-історичного об'єкта.
- Під Дніпром двоє школярів "порозважалися" на цвинтарі для домашніх улюбленців. Відомо, що вони запалювали вінки, які лежали на могилах. Діти навіть опублікували відео в мережі. Авторка заявила, що є "противницею кладовищ".