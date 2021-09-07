На родителей составили протоколы

Памятники на кладбище толкнули на землю и разбили. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

К теме Девушке, которая в Полтаве устроила стрельбу из арбалета, сообщили о подозрении

Полицейские установили, что к повреждениям надгробных плит причастны 7-летние мальчишки. На их родителей уже составили 2 административных протокола из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

На Полтавщине дети разгромили кладбище

Похожие инциденты