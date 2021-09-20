Побег из колонии строгого режима произошел две недели назад. Первых четыре беглеца попали в руки военных еще неделю назад.

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Последние беглецы попали в окружение в городе Дженин

Последним двоим удалось побыть на свободе подольше. Участники воинствующей группировки "Исламский джихад" были окружены в городе Дженин. После этого их арестовали.

Палестинцы говорят, что в это время произошли столкновения между израильской полицией и демонстрантами. Однако представители Тель-Авива уверяют, что задержание произошло без сопротивления.

Обратите внимание! Побег таким оригинальным способом вызвал скандал в израильской пенитенциарной системе. СМИ указывают на ряд недостатков в системе безопасности.

Как именно выбрались заключенные:

Побег произошел 6 сентября.

Оказалось, что мужчины месяцами копали тоннель в полу своей общей камеры.

При этом они проскальзывали мимо спящего охранника.

Адвокаты беглецов говорят, что их подзащитные использовали ложки, тарелку и ручку от чайника.

Все заключенные были палестинцами и отбывали наказание за столкновения с израильтянами.



Мужчины выкапывали туннель ложками и тарелками / Фото Axios

Смотрите видео задержания последних беглецов: