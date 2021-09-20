Побег из колонии строгого режима произошел две недели назад. Первых четыре беглеца попали в руки военных еще неделю назад.
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Последние беглецы попали в окружение в городе Дженин
Последним двоим удалось побыть на свободе подольше. Участники воинствующей группировки "Исламский джихад" были окружены в городе Дженин. После этого их арестовали.
Палестинцы говорят, что в это время произошли столкновения между израильской полицией и демонстрантами. Однако представители Тель-Авива уверяют, что задержание произошло без сопротивления.
Как именно выбрались заключенные:
- Побег произошел 6 сентября.
- Оказалось, что мужчины месяцами копали тоннель в полу своей общей камеры.
- При этом они проскальзывали мимо спящего охранника.
- Адвокаты беглецов говорят, что их подзащитные использовали ложки, тарелку и ручку от чайника.
- Все заключенные были палестинцами и отбывали наказание за столкновения с израильтянами.
Мужчины выкапывали туннель ложками и тарелками / Фото Axios
Смотрите видео задержания последних беглецов: