Втеча з колонії суворого режиму відбулась два тижні тому. Перших чотири втікачі потрапили у руки військових ще тиждень тому.

Читайте також У Данії хочуть заборонити ув'язненим, які відбувають довічний термін, заводити нові стосунки

Останні втікачі потрапили в оточення у місті Дженін

Останнім двом вдалось побути на волі довше. Учасники войовничого угруповання "Ісламський джихад" були оточені в місті Дженін. Після цього їх заарештували.

Палестинці кажуть, що в цей час відбулись зіткнення між ізраїльською поліцією та демонстрантами. Проте представники Тель-Авіва запевняють, що затримання відбулось без опору.

Зверніть увагу! Втеча таким оригінальним способом спричинила скандал в ізраїльській пенітенціарній системі. ЗМІ вказують на низку недоліків у системі безпеки.

Як саме вибрались ув'язнені:

Втеча відбулась 6 вересня.

Виявилось, що чоловіки місяцями копали тунель у підлозі своєї спільної камери.

При цьому вони прослизали повз сплячого охоронця.

Адвокати втікачів кажуть, що їхні підзахисні використовували ложки, тарілку та ручку від чайника.

Усі ув'язнені були палестинцями та відбували покарання за сутички з ізраїльтянами.

Чоловіки копали тунель ложками та тарідками / Фото Axios

Дивіться відео затримання останніх втікачів: