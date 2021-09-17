У владі вважають, що це дозволить зменшити кількість утворень нових злочинних угрупувань. Ув'язнених не обмежать у контактах лише з тими, хто був близький їм протягом перших 10 років їх ув'язнення.

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Також документ із 6 пунктів передбачає, що в'язням заборонять вільно публікувати про свої правопорушення у соціальних мережах або обговорювати їх у подкастах.

Марія Вентегодт з Данського інституту прав людини розповіла, що організація вивчить, чи є правомірним вводити такі обмеження.

Ми, звичайно, розглянемо цю пропозицію щодо права на сімейне життя. Такі відносини охороняються Європейською конвенцією з прав людини,

– резюмувала вона.

Права опозиція Данії в парламенті вже заявила про свою підтримку законопроєкту. Він може набути чинності вже на початку 2022 року.

Що передувало обмеженням

У Данії Каммілла Кюрстейн, 17-річна дівчина, закохалася у вбивцю Пітера Медсена. Він жорстоко убив журналістку Кім Уолл на борту саморобної підводного човна UC3 "Наутілус". Крім того, він розчленував її тіло і скинув у море. До довічного ув'язнення його засудили у 2018 році.

У 2020 році Медсен одружився з 39-річною росіянкою Дженні Керпен. За словами 17-річної Кюрстейн, вона полюбила Медсена після того, як вони обмінялася листами та розмовляли телефоном протягом 2 років.

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Нік Геккеруп, міністр юстиції, заявив, що такі стосунки "очевидно повинні бути припинені". На його думку, засуджені злочинці "не повинні мати можливість використовувати в'язниці як центри знайомств або медіаплатформи, щоб хвалитися своїми злочинами".

"Ми бачили огидні приклади останніх років, коли в'язні, які вчинили гидотні злочини, контактували з молоддю, щоб завоювати їх співчуття та увагу", – додав міністр.

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