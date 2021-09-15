Ім'я нової працівниці Мін'юст повідомив на запит видання "Судовий репортер". Її взяли на посаду помічниці Патронатної служби міністра 5 вересня 2021 року.

Раніше У Мін'юсті пояснили, чим займається довічно засуджена, яку Малюська взяв на роботу

Чому на роботу взяли саме Катерину Щуку

Правозахисниця та керівниця союзу "Золотий вік України" Яна Баранова розповіла, що Катерина дуже натхнена новою роботою, пише "КП в Украине". На роботу одразу хотіли брати довічно засуджену людину. Адже, на думку міністра Дениса Малюськи, з такими особами краще працювати, ніж з іншими засудженими. "Вони розуміють, що ніколи не вийдуть на волю, тому охоче йдуть на контакт з зовнішнім світом", – пояснила Баранова.

У колонії Катерина є учасницею команди "Білі ворони", яка займається кіберспортом. Жінки вчаться грати у кіберфутбол та кібербаскетбол, а паралельно освоюють комп'ютерну техніку. Крім того, вони розвивають командний дух.

До речі, за 10 років за ґратами Катерина також навчилася в'язати гачком, шити та малювати картини.

Жінка одружилася в колонії

У 2016 році Катерина стала першою в Україні жінкою, яка одружилася в колонії. Тоді Щуці було 33 роки, а її коханому Юрію – 27 років. Він працював на заводі у Слов'янську. Познайомила пару мачуха Юрія, яка приїжджала у в'язницю з християнськими богослужіннями.

Закоханні 4 місяці зідзвонювалися, а тоді чоловік вирішив зробити пропозицію. Друзі надіслали Катерині весільну сукню, а інші засуджені допомогли спекти торт.



Катерина Щука вийшла заміж у колонії / Фото Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань

Однак подружнє життя не склалося і пара розійшлася.

Вони розійшлися, хоча офіційно ще не розлучилися. Розрив остаточно стався ще під час карантину. Катя чоловіка відразу попереджала про труднощі такого сімейного життя. Одна справа, коли жінка поруч, а інша – коли побачення раз у 2 місяці. Але він тоді був такий захоплений,

– пригадала правозахисниця.

Жінку судили за потрійне вбивство

У 2007 році Катерина почала зустрічатися з чоловіком, з яким познайомилася на будівництві, пишуть "Факты". Якось він покликав її в гості до знайомих. Під час застілля всі випили та почали сваритися. Її чоловік перерізав горло трьом людям. Аби приховати сліди злочину, закохані підпалили будинок і випрали свої речі від крові.

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Далі чоловік почав наполягати, аби Катя взяла вину на себе. Мовляв, їй дадуть менший термін через те, що вона жінка. Коханий часто бив свою обраницю та шантажував. Через це вона не витримала і пішла у поліцію, де про все розповіла. 16 травня 2011 року Щуку засуди. Коли вона почула свій вирок, то зомліла.

Зверніть увагу! Катерина Щука працює на Міністерство юстиції дистанційно. Вона надає пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи та ув'язненими, радить, як покращити умови перебування у в'язницях тощо. Раніше у відомстві казали, що задоволені роботою засудженої.