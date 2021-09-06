Як в'язням вдалося втекти
Ймовірно, терористи вирили тунель під туалетною кабінкою. З в'язниці вони вибралися через каналізаційну шахту.
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Утікачів помітили фермери. Саме вони і звернулися у поліцію. Відомо, що в'язні могли відправитися до кордону з Йорданією або в сторону Джаніна. Не виключено, що вони розділилися.
Управління в'язницями Ізраїлю підняло на ноги всі служби. До пошуку терористів залучили військових, волонтерів та дрони. Інцидент вже обговорили прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет та очільник міністерства внутрішньої безпеки Омер Бар-Лев.
Керівництво "Ісламського джихаду" назвало втечу терористів "героїчною операцією, яка шокувала всю ізраїльську систему безпеки".
Дивіться відео про те, як втекли терористи:
Що відомо про в'язнів-втікачі
Усі втікачі є терористами. Їх засудили за вбивство, викрадення, стрілянину, незаконне зберігання зброї та терористичні акти. Деяким з них кілька разів виносили довічний вирок. Також відомо, що двоє з в'язнів є братами.