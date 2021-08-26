Відволікти себе від програм російської пропаганди неможливо. Адже під час перегляду політику заборонили читати та писати. Якщо в'язень засинає, то охорона негайно його будить.
До теми Навальний дав перше інтерв'ю з колонії: про що говорив
Цю програму називають "просвітницькою", – Навальний
Найбільш божевільне – це примушення до перегляду російського державного телебачення та вибраних пропагандистських фільмів більше ніж 8 годин на день у рамках програми, яку називають просвітницькою,
– поділився Навальний
Це "просвітницьке" виховання, сказав опозиціонер, замінило каторжні роботи для в'язнів. Змушують Навального переглядати, наприклад фільми про Другу світову війну, про перемоги радянських спортсменів над американцями або канадцями.
Читайте також Україна підтримала санкції США проти Росії, які ввели через отруєння Навального
Що відомо про ув'язнення Навального:
- У серпні 2020 року Навального отруїли "Новачком". Тривалий час він лікувався в Німеччині.
- До Росії опозиціонер повернувся у січні 2021 року. Його одразу ж затримали.
- У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Проте через перебування під домашнім арештом за ґратами він має бути 2 роки та 8 місяців.
- Відбуває покарання політик у колонії у Покрові – за 100 кілометрів від Москви.