Отвлечь себя от программ российской пропаганды невозможно. Ведь во время просмотра политику запретили читать и писать. Если заключенный засыпает, то охрана немедленно его будит.

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Эту программу называют "просветительской", – Навальный

Самое безумное – это принуждение к просмотру российского государственного телевидения и выбранных пропагандистских фильмов больше чем 8 часов в день в рамках программы, которую называют просветительской,

– поделился Навальный

Это "просветительское" воспитание, сказал оппозиционер, заменило каторжные работы для заключенных. Заставляют Навального просматривать, например фильмы о Второй мировой войне, о победах советских спортсменов над американцами или канадцами.

Обратите внимание! Навальный сообщил, что находится под наблюдением 24 часа в сутки.

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Что известно о заключении Навального: