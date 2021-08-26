Отвлечь себя от программ российской пропаганды невозможно. Ведь во время просмотра политику запретили читать и писать. Если заключенный засыпает, то охрана немедленно его будит.
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Эту программу называют "просветительской", – Навальный
Самое безумное – это принуждение к просмотру российского государственного телевидения и выбранных пропагандистских фильмов больше чем 8 часов в день в рамках программы, которую называют просветительской,
– поделился Навальный
Это "просветительское" воспитание, сказал оппозиционер, заменило каторжные работы для заключенных. Заставляют Навального просматривать, например фильмы о Второй мировой войне, о победах советских спортсменов над американцами или канадцами.
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Что известно о заключении Навального:
- В августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии.
- В Россию оппозиционер вернулся в январе 2021 года. Его сразу же задержали.
- В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом за решеткой он должен быть 2 года и 8 месяцев.
- Отбывает наказание политик в колонии в Покрове – в 100 километрах от Москвы.