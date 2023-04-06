Видеороликом поделился в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.
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Украинский лидер отметил, что:
Сотни тысяч людей защищают Украину от врага. Миллионы – помогают! Ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют после ранений, спасают после российских ударов, работают ради Украины и украинцев. Именно в этом наша крепость. Мы боремся за свою жизнь!
Общенациональная кампания стартовала 6 апреля в эфире национального телемарафона "Единые новости".
"Это манифест каждого украинца, пережившего самую тяжелую зиму в своей жизни. Зиму без света и тепла под обстрелами. Зиму, в которой мы все равно не сломались. И теперь, с приходом весны, понимаем: если смогли пережить эту зиму – значит, сможем уверенно дальше двигаться к победе", – описали главную идею авторы кампании.
О чем эта рекламная кампания
В видео звучат строки из поэзии Леси Украинки: "Беремся лучше за работу, соревнуемся за новую жизнь", – эти слова поэтесса написала более 100 лет назад.
Сейчас они звучат особенно актуально, потому что у нас уже нет ни одного пути назад. Мы работаем, воюем, живем жизнь – ведь враг стремится именно это у нас сломать, наше достоинство, разрушая инфраструктуру и занимаясь террором мирных городов,
– говорят авторы кампании.
Героями двухминутного манифеста являются обычные украинцы, несмотря на любые попытки врага сломить их дух, продолжают достойно жить свою жизнь.
Общенациональная кампания в Украине / Фото isdgroup
Общенациональная кампания о сопротивлении украинцев: смотрите видео
Это, согласно идее авторов, и есть вклад каждого и каждой в общую победу. Выращивать рассаду помидор в Херсоне, даже если в твой двор может "прилететь", красить забор на Черниговщине, даже если на нем есть следы пуль, дальше проводить уроки в харьковской школе, где постоянно риск ракетной атаки, устраивать детям праздник даже в хранилищах. все это примеры невероятной стойкости и сопротивления украинцев.
Наружная реклама со слоганом и ключевыми сценами видеоманифеста будет размещена по всем регионам Украины. Каждое изображение передает контраст жизни и разрушения, вызванные россиянами, и собственно победу жизни.