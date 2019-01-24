15:35
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Высочайшего качества: корма для несушек от "Укрлендфарминг" получили международный сертификат

      24 Читати новину українською
      Рабочая группа по получению сертификата НАССР ООО "СП "Весна 21" во главе с Максимом Величко
      Рабочая группа по получению сертификата НАССР ООО "СП "Весна 21" во главе с Максимом Величко

      Комбикормовый завод ООО СП "Весна 21" получил сертификат НАССР, который гарантирует производство безопасных кормов для кур-несушек.

      Предприятие поставляет корма высокого качества на основные птицефабрики агрохолдинга "Авангард", который входит в Группу компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

      "Мы производим свыше 200 тыс. тонн кормов для кур в год, и все они поставляются на птицефабрики "Авангарда", где производится наибольшее количество куриных яиц не только в Украине, но и в Евразии, – рассказывает директор ООО СП "Весна 21" Максим Величко. – Когда мы подавали заявку на сертификацию по НАССР, мы стремились получить свидетельство, что наши корма безопасны. Качество кормов напрямую влияет на качество самих яиц и яичных продуктов. Теперь наши потребители в Украине и за рубежом могут быть уверены – мы придерживаемся высоких международных норм".

      НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) – это международная система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек на производстве, что особенно важно при производстве пищевых продуктов. В рамках Группы компаний "Укрлендфарминг" специалистами, которые проводили исследования по системе НАССР, была проанализирована вся цепочка производства куриных яиц от производства кормов до их поставки на птицефабрики и скармливания птице. Согласно результатам исследований, комбикормовый завод ООО СП "Весна 21", который находится в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, производит качественные и безопасные корма.

      "Чтобы экспортировать яйца, необходимо соответствовать многим международным стандартам, достаточно высоким. Это касается и санитарных условий работы персонала и условий содержания птицы и кормов, которыми мы кормим несушек – отмечает руководитель PR-отдела агрохолдинга "Авангард" Марианна Конина. – Конечно, корма – очень важное звено, и получение сертификата НАССР является "зеленым светом" для увеличения экспорта яиц в Европейский Союз, где такое требование является ключевым для поставщиков яиц".

      Напомним, что недавно "Укрлендфарминг" инвестировал 2 млн грн в оборудование новой линии по производству соевого масла и жмыха на комбикормовом заводе ООО СП "Весна 21". Агрохолдинг "Авангард", который входит в состав Группы компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине и Евразии. Предприятия Группы компаний являются одними из крупнейших налогоплательщиков Украины.

      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 240
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 411
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4887
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2317
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 3008
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Зинченко вряд ли перейдет в испанский клуб – известная причина, которая тормозит трансфер
       11 ноября 2018 , 10:25
      Президент и игроки Динамо встретятся с детьми, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС
       26 декабря 2018 , 13:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук