Высочайшего качества: корма для несушек от "Укрлендфарминг" получили международный сертификат

Комбикормовый завод ООО СП "Весна 21" получил сертификат НАССР, который гарантирует производство безопасных кормов для кур-несушек.

Предприятие поставляет корма высокого качества на основные птицефабрики агрохолдинга "Авангард", который входит в Группу компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

"Мы производим свыше 200 тыс. тонн кормов для кур в год, и все они поставляются на птицефабрики "Авангарда", где производится наибольшее количество куриных яиц не только в Украине, но и в Евразии, – рассказывает директор ООО СП "Весна 21" Максим Величко. – Когда мы подавали заявку на сертификацию по НАССР, мы стремились получить свидетельство, что наши корма безопасны. Качество кормов напрямую влияет на качество самих яиц и яичных продуктов. Теперь наши потребители в Украине и за рубежом могут быть уверены – мы придерживаемся высоких международных норм".

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) – это международная система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек на производстве, что особенно важно при производстве пищевых продуктов. В рамках Группы компаний "Укрлендфарминг" специалистами, которые проводили исследования по системе НАССР, была проанализирована вся цепочка производства куриных яиц от производства кормов до их поставки на птицефабрики и скармливания птице. Согласно результатам исследований, комбикормовый завод ООО СП "Весна 21", который находится в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, производит качественные и безопасные корма.

"Чтобы экспортировать яйца, необходимо соответствовать многим международным стандартам, достаточно высоким. Это касается и санитарных условий работы персонала и условий содержания птицы и кормов, которыми мы кормим несушек – отмечает руководитель PR-отдела агрохолдинга "Авангард" Марианна Конина. – Конечно, корма – очень важное звено, и получение сертификата НАССР является "зеленым светом" для увеличения экспорта яиц в Европейский Союз, где такое требование является ключевым для поставщиков яиц".

Напомним, что недавно "Укрлендфарминг" инвестировал 2 млн грн в оборудование новой линии по производству соевого масла и жмыха на комбикормовом заводе ООО СП "Весна 21". Агрохолдинг "Авангард", который входит в состав Группы компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине и Евразии. Предприятия Группы компаний являются одними из крупнейших налогоплательщиков Украины.