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      Найвищої якості: корми для несучок від "Укрлендфармінг" отримали міжнародний сертифікат

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      Робоча група із отримання сертифікату НАССР ТОВ "СП "Весна 21" на чолі із Максимом Величко
      Робоча група із отримання сертифікату НАССР ТОВ "СП "Весна 21" на чолі із Максимом Величко

      Комбікормовий завод ТОВ СП "Весна 21" отримав сертифікат НАССР, який гарантує виробництво безпечних кормів для курей-несучок.

      Підприємство поставляє корми високої якості на основні птахофабрики агрохолдингу "Авангард", що входить до Групи компаній Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка.

      "Ми виробляємо понад 200 тис. тонн кормів для курей в рік, і всі вони поставляються на птахофабрики "Авангарду", де виробляється найбільша кількість курячих яєць не тільки в Україні, але і в Євразії,  розповідає директор ТОВ СП" Весна 21" Максим Величко.  Коли ми подавали заявку на сертифікацію по НАССР, ми прагнули отримати свідоцтво, що наші корми безпечні. Якість кормів безпосередньо впливає на якість самих яєць і яєчних продуктів. Тепер наші споживачі в Україні та за кордоном можуть бути впевнені ми дотримуємося високих міжнародних норм".

      НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) це міжнародна система аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок на виробництві, що особливо важливо при виробництві харчових продуктів. В рамках Групи компаній "Укрлендфармінг" фахівцями, які проводили дослідження за системою НАССР, була проаналізована вся ланцюжок виробництва курячих яєць від виробництва кормів до їх поставки на птахофабрики і згодовування птиці. Згідно з результатами досліджень, комбікормовий завод ТОВ СП "Весна 21", який знаходиться в с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, виробляє якісні та безпечні корми.

      "Щоб експортувати яйця, необхідно відповідати багатьом міжнародним стандартам, досить високим. Це стосується і санітарних умов роботи персоналу та умов утримання птиці, і кормів, якими ми годуємо несучок зазначає керівник PR-відділу агрохолдингу "Авангард" Маріанна Коніна.  Звичайно, корми дуже важлива ланка, і отримання сертифіката НАССР є "зеленим світлом" для збільшення експорту яєць в Європейський Союз, де така вимога є ключовим для постачальників яєць".

      Нагадаємо, що недавно "Укрлендфармінг" інвестував 2 млн грн в обладнання нової лінії з виробництва соєвого масла і макухи на комбікормовому заводі ТОВ СП "Весна 21". Агрохолдинг "Авангард", що входить до складу Групи компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка – найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні і Євразії. Підприємства Групи компаній є одними з найбільших платників податків України.

      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
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