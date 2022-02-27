Эксперт выразил надежду, что Генеральный штаб делает все, чтобы помочь на мариупольском направлении. По словам Жданова, ситуация с Мариуполем сложная, поскольку требует переброски войск.
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По мнению бывшего сотрудника главного оперативного управления Генштаба, защитникам Мариуполя нужно усиливаться, чтобы отразить атаку на город и не дать российским оккупантам закрепиться на отрезке Крым – Донетчина.
Россияне могут взорвать десант с моря
- Жданов подчеркнул, что с вероятностью 70% россияне попытаются взорвать десант в Мариуполе из Азовского моря.
- Также эксперт говорит, что главное наступление россиян действительно может быть нацелено на сухопутную границу с Крымом, однако от идеи взятия столицы оккупанты, скорее всего, не отказались.
- Группировка оккупантов, которая стоит под Киевом, по словам Жданова, находится без тылового обеспечения и резерва.
Им нечем заправлять технику, нет резерва, которым можно усилиться. Мы при этом сдерживаем захватчиков и наносим им тяжелые потери артиллерией,
– подчеркнул Жданов.
Также эксперт говорит, что россияне используют единственную тактику, которая кажется им удачной – пытаются наступать на юге.
Последние новости с фронта
- В ночь на 27 февраля российские захватчики не смогли продвинуться ни в одном из направлений.
- Украинские военные уничтожили вражескую армию, пытавшуюся наступать на Харьков, однако утром в город ворвалось некоторое количество легкой техники. Ее частично уничтожили.
- В Киеве бойцы ТРО и ВСУ обезвредили несколько ДРГ.
- По данным мэра Новой Каховки, оккупанты полностью контролируют город и дамбу, которая перекрывает воду в Крым.