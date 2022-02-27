Експерт висловив сподівання на те, що Генеральний штаб робить все, аби допомогти на маріупольському напрямку. За словами Жданова, ситуація з Маріуполем складна, оскільки потребує перекидання військ.

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На думку колишнього співробітника головного оперативного управління Генштабу, захисникам Маріуполя потрібно посилюватись, аби відбити атаку на місто та не дати російським окупантам закріпитися на відрізку Крим – Донеччина.

Росіяни можуть висадити десант з моря

Жданов наголосив, що з ймовірністю 70% росіяни спробують висадити десант у Маріуполі з Азовського моря.

Також експерт каже, що головний наступ росіян насправді може бути націлений на сухопутний кордон із Кримом, однак від ідеї взяття столиці окупанти, скоріш за все, не відмовилися.

Угруповання окупантів, яке стоїть під Києвом, за словами Жданова, перебуває без тилового забезпечення та резерву.



Їм нема чим заправляти техніку, нема резерву, яким можна підсилитися. Ми при цьому стримуємо загарбників та наносимо їм важкі втрати артилерією,

– наголосив Жданов.

Також експерт каже, що росіяни використовують єдину тактику, яка здається їм вдалою – намагаються наступати на півдні.

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