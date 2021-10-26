Регион сильно замело снегом

Дорога ведет к высокогорному району Тушети. Теперь он фактически оказался отрезанным от мира.

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Запрет на движение транспорта ввели на 10–72 километрах дороги Пшавели – Абано – Омало, что на участке Лечурчи – Омало.

Дорогу засыпало снегом даже в мае

Интересно, что дорогу закрывала даже в мае 2021 года. Тогда, кроме снегопада, была еще угроза схода лавин. Из-за этого местные власти запретили движение транспорта на 36–44 километрах.

Совсем недавно – 29 сентября – туристы и местные жители застряли в горах из-за сильного ливня, который разрушил дорогу. Тогда людей эвакуировали на равнину вертолетом.