Регіон сильно замело снігом
Дорога веде до високогірного району Тушеті. Тепер він фактично опинився відрізаним від світу.
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Заборону на рух транспорту ввели на 10 – 72 кілометрах дороги Пшавелі – Абано – Омало, що у ділянці Лечурчі – Омало.
Дорогу засипало снігом навіть у травні
Цікаво, що дорогу закривала навіть у травні 2021 року. Тоді, крім снігопаду, була ще загроза сходження лавин. Через це місцева влада заборонила рух транспорту на 36 – 44 кілометрах.
Зовсім нещодавно – 29 вересня – туристи та місцеві мешканці застрягли в горах через сильну зливу, яка зруйнувала дорогу. Тоді людей евакуювали на рівнину вертолітом.
Що відомо про дорогу Пшавелі – Абано – ОмалоМальовнича дорога в Тушеті вважається однією з найнебезпечніших у світі. В основному вона відкрита з травня до жовтня, а решту 6 місяців – стає непрохідною.
Ця дорога єдина, яка зв'язує місто Телаві (головне місто Кахеті) з високогірним селом Омало. Її довжина становить 72 кілометри.
Джерело: "Sputnik Грузия".