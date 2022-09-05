Таким образом, суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Как рассказали в САП, следователи НАБУ установили, что должностное лицо в течение 2020 – 2021 годов получило необоснованных активов на общую сумму 3 287 49 гривен. В то время он являлся лицом уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Какое решение принял суд

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора, признав необоснованными активы в размере:

2 300 800 гривен,

почти 35,5 тысяч долларов.

Эти средства будут взысканы в пользу государства.

Справка. Решение ВАКС может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня составления полного решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Заметим, что ранее САП сообщила о подозрении трем чиновникам порта "Южный". По информации следствия, они участвовали в незаконном начислении директору лишних 1,5 миллиона гривен зарплаты. В настоящее время идет расследование по факту присвоения, растраты или завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что в апреле – августе 2020 года исполняющий обязанности директора порта сговорился с главным бухгалтером и заместителем директора по правовым и имущественным вопросам. Так, он умышленно и в целях незаконного обогащения обеспечил начисление себе дополнительной зарплаты.

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