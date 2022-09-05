У такий спосіб суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Як розповіли у САП, слідчі НАБУ встановили, що посадовець протягом 2020 – 2021 років набув необґрунтованих активів на загальну суму 3 287 49 гривень. У той час він був особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Яке рішення ухвалив суд
Вищий антикорупційний суд лише частково задовольнив позов прокурора, визнавши необґрунтованими активи у розмірі:
- 2 300 800 гривень,
- майже 35,5 тисячі доларів.
Ці кошти будуть стягнуті на користь держави.
Зауважимо, що раніше САП повідомила про підозру трьом посадовцям порту "Южний". За інформацією слідства, вони брали участь у незаконному нарахуванні директору зайвих 1,5 мільйона гривень зарплати. Наразі триває розслідування за фактом привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у квітні – серпні 2020 року тоді ще виконувач обов'язків директора порту змовився з головним бухгалтером та заступником директора з правових та майнових питань. Так, він умисно та з метою незаконного збагачення забезпечив нарахування собі додаткової зарплати.
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