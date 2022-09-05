У такий спосіб суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Важливо Могли вкрасти 13 мільярдів гривень: одразу 8 людей отримали підозри у справі "Укрнафти"

Як розповіли у САП, слідчі НАБУ встановили, що посадовець протягом 2020 – 2021 років набув необґрунтованих активів на загальну суму 3 287 49 гривень. У той час він був особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Яке рішення ухвалив суд

Вищий антикорупційний суд лише частково задовольнив позов прокурора, визнавши необґрунтованими активи у розмірі:

2 300 800 гривень,

майже 35,5 тисячі доларів.

Ці кошти будуть стягнуті на користь держави.

Довідка. Рішення ВАКС може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Зауважимо, що раніше САП повідомила про підозру трьом посадовцям порту "Южний". За інформацією слідства, вони брали участь у незаконному нарахуванні директору зайвих 1,5 мільйона гривень зарплати. Наразі триває розслідування за фактом привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у квітні – серпні 2020 року тоді ще виконувач обов'язків директора порту змовився з головним бухгалтером та заступником директора з правових та майнових питань. Так, він умисно та з метою незаконного збагачення забезпечив нарахування собі додаткової зарплати.

Правоохоронці затримали корегувальника вогню по аеропорту Кривого Рогу: дивіться відео