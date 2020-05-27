Высотка-монстр кумы Порошенко, противостояние Венедиктовой и САП – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 27 мая – кума двух президентов Украины Оксана Билозир в 2004 году каким-то чудом получила в подарок от КГГА земельный участок в центре Киева под усадьбу. Несмотря на отмену разрешения на строительство, здание растет до сих пор. Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила САП в бездействии, и заявила о 3 делах, в которых истекли сроки досудебного расследования.
Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:
С 25 мая в Киеве снова заработал метрополитен. Впрочем, несмотря на восстановление движения общественного транспорта, пробки на дорогах до сих пор являются самой большой головной болью украинской столицы.
Советник киевского городского головы Максим Бахматов рассказал о скандальных застройках в столице.
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал публичный конфликт между Ириной Венедиктовой и САП.
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