Висотка-монстр куми Порошенка, протистояння Венедіктової і САП – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 травня – кума двох президентів України Оксана Білозір у 2004 році якимось дивом отримала у подарунок від КМДА земельну ділянку у центрі Києва під садибу. Попри скасування дозволу на будівництво, будівля росте й досі. Генпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила САП у бездіяльності, і заявила про 3 справи, в яких закінчилися терміни досудового розслідування.
Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
З 25 травня у Києві знову запрацював метрополітен. Втім попри відновлення руху громадського транспорту, затори на дорогах й досі є найбільшим головним болем української столиці.
Радник київського міського голови Максим Бахматов розповів про скандальні забудови у столиці.
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка прокоментував публічний конфлікт між Іриною Венедіктовою та САП.
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