Висотка-монстр куми Порошенка, протистояння Венедіктової і САП – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 травня – кума двох президентів України Оксана Білозір у 2004 році якимось дивом отримала у подарунок від КМДА земельну ділянку у центрі Києва під садибу. Попри скасування дозволу на будівництво, будівля росте й досі. Генпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила САП у бездіяльності, і заявила про 3 справи, в яких закінчилися терміни досудового розслідування.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: З 25 травня у Києві знову запрацював метрополітен. Втім попри відновлення руху громадського транспорту, затори на дорогах й досі є найбільшим головним болем української столиці. Радник київського міського голови Максим Бахматов розповів про скандальні забудови у столиці. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка прокоментував публічний конфлікт між Іриною Венедіктовою та САП.