Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города, ведь боятся прямого контакта с ВСУ. Для бомбежки населенных пунктов враг использует авиацию и ракеты.
Кстати Украина побеждает "вторую армию мира"
Сбитая крылатая ракета
Украинские летчики в войне с Россией демонстрируют исключительное мастерство. "Призрак Киева" уже уничтожил десятки самолетов оккупантов, но его коллеги тоже отличаются высшим пилотажем.
Украинский летчик-ас сумел сбить ракетой "воздух-воздух" крылатую ракету "Калибр", которую выпустил враг. Случилось это вблизи Обухова.
Благодаря фантастическому мастерству нашего героя удалось сберечь много человеческих жизней. Боеголовка от "Калибра" упала в 5 километрах от Обухова.
Яма от взрыва боеголовки "Калибра" / Фото с телеграмма Антона Геращенко
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