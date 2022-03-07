Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста, адже бояться прямого контакту із ЗСУ. Для бомбардування населених пунктів ворог використовує авіацію та ракети.

До речі Якщо ми зупиняємо "другу армію світу", то ми – перша, – Міноборони

Збита крилата ракета

Українські льотчики у війні з Росією демонструють просто виняткову майстерність. "Привид Києва" вже знищив десятки літаків окупантів, але його колеги теж відзначаються вищим пілотажем.

Український льотчик-ас зумів збити ракетою "повітря-повітря" крилату ракету "Калібр", яку випустив ворог. Сталося це поблизу Обухова.

Завдяки фантастичній майстерності нашого героя вдалося зберегти багато людських життів. Боєголовка від "Калібру" впала за 5 кілометрів від Обухова.

Яма від вибуху боєголовки "Калібру" / Фото з телеграму Антона Геращенка

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