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      Высший совет правосудия: почему высшим судебным органом управляют недобропорядочные судьи

      Честь и НЕчесть 7 Читати новину українською

      О том, почему в Высшем совете правосудия есть недобропорядочные сотрудники и что с этим делать в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал гость студии – адвокат Роман Маселко.

      Что такое Высший совет правосудия

      Это влиятельный государственный орган, который должен обеспечивать независимость судопроизводства, а также формировать добропорядочный и высокопрофессиональный корпус служителей Фемиды.

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      Правда, члены Высшего совета правосудия не всегда отвечают этим критериям. Например, его глава, Игорь Бенедисюк причастен к затягиванию сроков рассмотрения дел против "судей Майдана". И несмотря на то, что эти судьи принимали очевидно самовольные решения, Бенедисюк и его коллеги оставили таких судей на должности.

      – Сейчас Высший совет правосудия вместо того, чтобы стать органом, который обеспечивает добропорядочность и независимость, стал так называемым карательным мечом. Он устраняет тех, кто ему мешает.

      Кто выбирает его членов

      Высший совет правосудия состоит из 30 членов, 10 из которых выбирает съезд судей, по два – съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров, съезд представителей юридических вузов, президент, Верховная Рада, а председатель Верховного суда является членом ВСП по своей должности.

      Хто обирає членів вищої ради правосуддя

      Кто выбирает членов Высшего совета правосудия

      – Съезд судей прекрасно продемонстрировал, что ни о какой независимости судей нельзя говорить. И за два дня до оглашения результатов съезда я уж точно знал, кто победит в тайном голосовании. А почему? Потому что сами судьи даже сказали, что их собирают и дают указания за кого надо проголосовать.

      Компетенция ВСП

      Повноваження членів ВРП
      Полномочия членов ВСП

      – Высший совет правосудия имеет огромный набор инструментов, чтобы влиять на судей. Они очень часто пользуются своим правом назначать судью на должность. Нередко они годами затягивают назначение того или иного судьи, при этом их за это никто не наказывает.

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      Теги: Судьи Новости Украины Коррупция Честь и НЕчесть Взятка Верховная Рада Высший совет правосудия
      Источник: 24 канал
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