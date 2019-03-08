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      Вища рада правосуддя: чому найвищим судовим органом керують недоброчесні судді

      Честь і НЕчесть 22 Читать новость на русском

      Про те, чому Вища рада правосуддя має недоброчесних працівників та що з цим робити у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів гість студії – адвокат Роман Маселко.

      Що таке Вища рада правосуддя

      Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди.

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      Щоправда, члени Вищої ради правосуддя не завжди відповідають цим критеріям. Наприклад, її очільник, Ігор Бенедисюк причетний до затягування термінів розгляду справ проти "суддів Майдану". І попри те, що ці судді ухвалювали очевидно свавіллі рішення, Бенедисюк та його колеги залишили таких суддів на посаді.

      – Наразі Вища рада правосуддя замість того, щоб стати органом, який забезпечує доброчесність та незалежність, стала так званим каральним мечем. Вона усуває тих, хто їй заважає. 

      Хто обирає її членів

      Вища рада правосуддя складається з 30 членів, 10 з них обирає з'їзд суддів, по двоє – з'їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вишів, президент, Верховна Рада, а голова Верховного суду є членом ВРП за своєю посадою.

      Хто обирає членів вищої ради правосуддя
      Хто обирає членів Вищої ради правосуддя

      – З'їзд суддів чудово продемонстрував, що ні про яку незалежність суддів не можна говорити. І за два дні до оголошення результатів з'їзду, я вже точно знав хто переможе в таємному голосуванні. А чому? Бо самі судді навіть сказали, що їх збирають та дають настанови за кого треба проголосувати. 

      Компетенція ВРП

      Повноваження членів ВРП
      Повноваження членів ВРП

      – Вища рада правосуддя має величезний набір інструментів, аби впливати на суддів. Вони дуже часто користуються своїм правам призначати суддю на посаду. Нерідко вони роками затягують призначення того чи іншого судді, при цьому їх за це ніхто не карає. 

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      Теги: Новини України Корупція Честь і НЕчесть Судді Вища рада правосуддя Верховна Рада Хабар
      Джерело: 24 канал
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