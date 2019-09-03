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      Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича

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      Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича
      Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича / Закон и Бизнес

      Высший совет правосудия постановил уволить Татькова Виктора с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Его пытались уволить уже несколько лет.

      Татькова уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка, информацию об этом опубликовали на сайте Судебная власть.

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      Его уволили на основании пункта два части шестой статьи 126 Конституции Украины, а – нарушение требований относительно несовместимости.

      3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об увольнении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины,
      – говорится в сообщении.

      Судью пытались уволить от 2015 года, но в течение этого времени он обжаловал свое увольнение с должности.

      Кто такой Виктор Татьков?

      Соратник экс-президента Виктора Януковича – во время его президентства возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. В сентябре 2016 года Верховная Рада проголосовала за увольнение 26 служителей Фемиды.

      Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и его заместитель Артур Емельянов от 2011 до 2014 года почти 7 тысяч раз вмешались в автоматизированную систему распределения дел. Им объявили о подозрении.

      Из Украины в Австрию сбежал после Революции Достоинства, там попросил политическое убежище.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Виктор Янукович Судьи
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