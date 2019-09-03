Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича
Высший совет правосудия постановил уволить Татькова Виктора с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Его пытались уволить уже несколько лет.
Татькова уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка, информацию об этом опубликовали на сайте Судебная власть.
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Его уволили на основании пункта два части шестой статьи 126 Конституции Украины, а – нарушение требований относительно несовместимости.
3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об увольнении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины,
– говорится в сообщении.
Судью пытались уволить от 2015 года, но в течение этого времени он обжаловал свое увольнение с должности.
Кто такой Виктор Татьков?
Соратник экс-президента Виктора Януковича – во время его президентства возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. В сентябре 2016 года Верховная Рада проголосовала за увольнение 26 служителей Фемиды.
Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и его заместитель Артур Емельянов от 2011 до 2014 года почти 7 тысяч раз вмешались в автоматизированную систему распределения дел. Им объявили о подозрении.
Из Украины в Австрию сбежал после Революции Достоинства, там попросил политическое убежище.
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