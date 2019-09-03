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      Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича

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      Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича
      Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича / Закон і Бізнес

      Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Татькова Віктора з посади судді Вищого господарського суду України. Його намагались звільнити вже кілька років.

      Татькова звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку, інформацію про це опублікували на сайті Судова влада. 

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      Його звільнили на підставі пункту два частини шостої статті 126 Конституції України, а – порушення вимог щодо несумісності.

      3 вересня Вища рада правосуддя розглянула на засіданні питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України,
      –  мовиться у повідомленні. 

      Суддю намагалися звільнити від 2015 року, але протягом цього часу він оскаржував своє звільнення з посади.

      Хто такий Віктор Татьков?

      Соратник екс-президента Віктора Януковича – у час його президенства очолював Вищий господарський суд України. У вересні 2016 року Верховна Рада проголосувала за звільнення 26 служителів Феміди.

      Згодом генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов від 2011 до 2014 року майже 7 тисяч разів втрутилися в автоматизовану систему розподілу справ. Їм оголосили про підозру.

      З України до Австрії втік після Революції Гідності, там попросив політичного притулку.

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      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Віктор Янукович Судді
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