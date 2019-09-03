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      Суд не дозволив ГПУ арештувати майно Ющенка

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      Апеляційний суд відмовив ГПУ в арешті майна Ющенка
      Апеляційний суд відмовив ГПУ в арешті майна Ющенка / Фейсбук-сторінка Віктора Ющенка

      Київський апеляційний суд відхилив скаргу Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури у справі майна Ющенка. ГПУ скаржилась на рішення Печерського райсуду столиці, який також не задовольнив клопотання про накладення арешту на майно третього Президента України.

      Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 2 вересня, про це Ющенко написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо: Кого підозрюють у привласненні "Межигір'я": заява ГПУ

      Він також зазначив, що представники ГПУ оскаржували в апеляційній інстанції рішення слідчого-судді Печерського суду Вячеслава Підпалого.

      При цьому паралельно подали ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволені їм також було відмовлено вже іншим суддею,
      – додав Ющенко.

      У дописі також мовиться про те, що наприкінці вересня Київський апеляційний суд має розглянути ще одну скаргу ГПУ, тепер вже на інше рішення Печерського суду, яким також відмовлено у клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.

      Відповідні рішення судді ухвалили у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження Межигір'я на користь Віктора Януковича.

      Як відомо, підозру у справі про привласнення резиденції "Межигір'я" повідомили вісьмом особам. Третій Президент України Віктор Ющенко також серед підозрюваних. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попросило суд накласти арешт на майно Ющенка. Ющенко всі звинувачення відкидає як надумані і заполітизовані.

      Що відомо про справу "Межигір’я"?Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Проте потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.

      За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає. Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.

      Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція. У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Віктор Ющенко ГПУ Апеляційний суд Києва Межигір'я Віктор Янукович
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