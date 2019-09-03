Суд не разрешил ГПУ арестовать имущество Ющенко

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Управления специальных расследований Генпрокуратуры по делу имущества Ющенко. ГПУ жаловалась на решение Печерского райсуда столицы, который также не удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество третьего Президента Украины.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 2 сентября, об этом Ющенко написал на своей фейсбук-странице.

Важно: Кого подозревают в присвоении "Межигорья": заявление ГПУ

Он также отметил, что представители ГПУ оспаривали в апелляционной инстанции решение следователя-судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого.

При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей,

– добавил Ющенко.

В заметке также говорится о том, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

Соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения "Межигорья" в пользу Виктора Януковича.

Как известно, подозрение по делу о присвоении резиденции "Межигорье" сообщили восьми лицам. Третий Президент Украины Виктор Ющенко также среди подозреваемых. Управление специальных расследований Генпрокуратуры попросило суд наложить арест на имущество Ющенко. Ющенко все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.

Что известно о деле "Межигорье"?

Резиденция "Межигорье", которая расположена в селе Новая Петровка под Киевом, была в государственной собственности до 2007 года. Однако затем ее оттуда изъяли и передали под управление структур, связанных с президентом-беглецом Виктором Януковичем.



По информации ГПУ, Ющенко якобы с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по этому вопросу. Виктор Ющенко обвинения отвергает. После побега Януковича, в июне 2014 года, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. Однако, уже в июле 2015 года имущество "Межигорье" арестовали.



Земельные участки суд передал государству в 2017 году. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла и сама резиденция. В ноябре 2018 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".