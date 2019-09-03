05:15
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести UA: Аваков передает опыт. Акустическое оружие Ляшко
      Вєсті.UA
      20:16, 3 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Суд не разрешил ГПУ арестовать имущество Ющенко

      155 Читати новину українською
      Апелляционный суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко
      Апелляционный суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко / Фейсбук-страница Виктора Ющенко

      Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Управления специальных расследований Генпрокуратуры по делу имущества Ющенко. ГПУ жаловалась на решение Печерского райсуда столицы, который также не удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество третьего Президента Украины.

      Соответствующее решение суд принял в понедельник, 2 сентября, об этом Ющенко написал на своей фейсбук-странице.

       Важно: Кого подозревают в присвоении "Межигорья": заявление ГПУ

      Он также отметил, что представители ГПУ оспаривали в апелляционной инстанции решение следователя-судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого.

      При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей,
      – добавил Ющенко.

      В заметке также говорится о том, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

      Соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения "Межигорья" в пользу Виктора Януковича.

      Как известно, подозрение по делу о присвоении резиденции "Межигорье" сообщили восьми лицам. Третий Президент Украины Виктор Ющенко также среди подозреваемых. Управление специальных расследований Генпрокуратуры попросило суд наложить арест на имущество Ющенко. Ющенко все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.

      Что известно о деле "Межигорье"?
      Резиденция "Межигорье", которая расположена в селе Новая Петровка под Киевом, была в государственной собственности до 2007 года. Однако затем ее оттуда изъяли и передали под управление структур, связанных с президентом-беглецом Виктором Януковичем.

      По информации ГПУ, Ющенко якобы с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по этому вопросу. Виктор Ющенко обвинения отвергает. После побега Януковича, в июне 2014 года, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. Однако, уже в июле 2015 года имущество "Межигорье" арестовали.

      Земельные участки суд передал государству в 2017 году. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла и сама резиденция. В ноябре 2018  года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".

      blog_ava
      В США заявили, что могут остановить "Северный поток-2"
      сегодня
      300
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Судьи Апелляционний суд Киева ГПУ Виктор Ющенко Межигорье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      3 сентября , 22:29 Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      712
      Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      3 сентября , 22:00 Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 729
      Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      3 сентября , 20:26 Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      Євгенія Мазур 403
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      3 сентября , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 1199
      Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      3 сентября , 19:00 Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      Роман Маселко 311
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук