Подробности передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Какие экспонаты представлены на выставке

Коллекция насчитывает более 100 экспонатов – противотанковые мины, рации, гранатометы и обломки от ракет и беспилотников. Все экземпляры активно изучает Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, который после анализа находит новые способы для противостояния вражеской технике.

"Это демонстрирует лицо войны": выставку посетил евродепутат

Литовский евродепутат от Renew Europe Пятрас Ауштрявичус, который посетил выставку, говорит, что подобные мероприятия очень важны для западной публики. Таким образом европейцы могут увидеть собственными глазами, как выглядят те же дроны, которые убивают украинцев.

Это демонстрирует лицо войны, российского милитаризма через конкретные физические вещи, оружие, боеприпасы и так далее, потому что война не абстрактная, она очень конкретная, физическая, очень болезненная, страшная и смертельно опасная,

– сказал европарламентарий.

Кроме того, западным партнерам продемонстрировали и амуницию обычного российского солдата, в том числе и каску с раш*стским символом "Z".

На выставке представили и содержание российского сухого пайка, водку, балалайку и самовар – все, с чем российские варвары пришли на украинскую землю.

Экспонаты на выставке возле Европарламента: фото Софии Назаренко

Следующий пункт назначения – Венгрия

Выставку планируют показать в других странах Европы. Ожидается, что дальше ее презентуют в Венгрии.

Напомним, что в конце февраля в Польше тоже состоялась выставка, посвященная войне России против Украины. На ней были представлены работы художника Войцеха Янковски. В них он сравнивает современную российскую армию с немецкими нацистами, а Путина – с Гитлером.