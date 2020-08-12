Выставку RAU EXPO 2020 проведут в сентябре
9-10 сентября в НСК "Олимпийский" состоится IV крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине – RAU Expo 2020.
Каждый год мероприятие проводили весной, но в связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности, организаторы перенесли встречу на осень и сейчас настроены оптимистично. В рамках выставки также пройдет IV торжественная церемония награждения RAU Awards 2020.
Участников RAU Expo ждут:
- 2 дня выставки;
- 3 выставочных зала;
- 90+ компаний-экспонентов;
- 500+ компаний-участников;
- 80+ топ-спикеров – первые лица и топ-менеджмент ритейла и девелопмента;
- презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии.
А также встречи с представителями ведущих компаний рынка, networking в бизнес- и VIP-зонах, общение с иностранными ритейлерами, ещё не представленными на украинском рынке, и мобильное приложение для активной коммуникации между собой.
Организатор мероприятия – Ассоциация ритейлеров Украины.
Среди первых спикеров RAU Expo 2020: руководители испанской Ассоциации ритейлеров (AER), компаний LC Waikiki, Эпицентр К, New Balance Ukraine, Arricano и других. В частности:
- Лауреано Туриенцо, президент Испанской Ассоциации ритейлеров (AER);
- Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate Plc;
- Дмитрий Покидченко, директор по маркетингу New Balance Ukraine;
- Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО «Эпицентр К» по корпоративным коммуникациям и связям со СМИ;
- Алексей Гришко, генеральный директор LC Waikiki Ukraine;
- Роман Емец, управляющий директор ТРЦ Dream Town Certified Shopping Center Manager by ICSC;
- Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
- Юрий Лищук, директор по работе с розничными сетями Nielsen Украина, Беларусь (Nielsen Ukraine).
В рамках деловой программы RAU Expo 2020 будут обсуждаться следующие темы:
- Антикризисное управление компанией.
- Эффективные инструменты и каналы продаж.
- Достижения и развитие международных ритейлеров в Украине.
- HR-тренды в ритейле.
- Реконцепты и тренды. Как развивается рынок торговой недвижимости Украины.
- WORK-LIFE BALANCE. Синергия бизнеса и личной жизни.
- Мультиканальность. Эффективное взаимодействие.
- Инновационные решения и оптимизация процессов.
- Новые ТРЦ. Перспективы для ритейла.
- New Retail. New Marketing.
- Концепты. Ребрендинг. Результаты трансформаций и новых идей (пилотов).
Среди уже подтвержденных экспонентов выставки: Budhouse Group, торгово-развлекательные центры: Victoria Gardens, Aladdin, Smart Plaza, Piramida, Sky Park, Подоляны, Hollywood, ПортCity, ритейлер MOYO, а также B2B-компании: RDA, Synergy Construction, moneyveo, Ader Haber, IBS, Consulting for Retail, Fondy, Quantula и другие.
Партнеры сессий – CEO club и DYB.
А 10 сентября в 19:00 состоится IV торжественная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли, e-commerce и торговой недвижимости Украины RAU Awards – 2020. Победители будут выбираться в 28-ми номинациях, из которых 13 относятся к розничной торговле, 8 – к девеломенту ТРЦ и 7 – к сфере e-commerce.
Лучшие из лучших будут определены путем голосования участников отрасли, опроса гостей церемонии, а также Экспертного совета, сформированного Ассоциацией ритейлеров Украины.
Подробнее о мероприятии по ссылке.