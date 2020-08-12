9-10 сентября в НСК "Олимпийский" состоится IV крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине – RAU Expo 2020.

Каждый год мероприятие проводили весной, но в связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности, организаторы перенесли встречу на осень и сейчас настроены оптимистично. В рамках выставки также пройдет IV торжественная церемония награждения RAU Awards 2020.

Участников RAU Expo ждут:

2 дня выставки;

3 выставочных зала;

90+ компаний-экспонентов;

500+ компаний-участников;

80+ топ-спикеров – первые лица и топ-менеджмент ритейла и девелопмента;

презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии.

А также встречи с представителями ведущих компаний рынка, networking в бизнес- и VIP-зонах, общение с иностранными ритейлерами, ещё не представленными на украинском рынке, и мобильное приложение для активной коммуникации между собой.

Организатор мероприятия – Ассоциация ритейлеров Украины.

Среди первых спикеров RAU Expo 2020: руководители испанской Ассоциации ритейлеров (AER), компаний LC Waikiki, Эпицентр К, New Balance Ukraine, Arricano и других. В частности:

Лауреано Туриенцо, президент Испанской Ассоциации ритейлеров (AER);

Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate Plc;

Дмитрий Покидченко, директор по маркетингу New Balance Ukraine;

Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО «Эпицентр К» по корпоративным коммуникациям и связям со СМИ;

Алексей Гришко, генеральный директор LC Waikiki Ukraine;

Роман Емец, управляющий директор ТРЦ Dream Town Certified Shopping Center Manager by ICSC;

Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;

Юрий Лищук, директор по работе с розничными сетями Nielsen Украина, Беларусь (Nielsen Ukraine).

В рамках деловой программы RAU Expo 2020 будут обсуждаться следующие темы:

Антикризисное управление компанией.

Эффективные инструменты и каналы продаж.

Достижения и развитие международных ритейлеров в Украине.

HR-тренды в ритейле.

Реконцепты и тренды. Как развивается рынок торговой недвижимости Украины.

WORK-LIFE BALANCE. Синергия бизнеса и личной жизни.

Мультиканальность. Эффективное взаимодействие.

Инновационные решения и оптимизация процессов.

Новые ТРЦ. Перспективы для ритейла.

New Retail. New Marketing.

Концепты. Ребрендинг. Результаты трансформаций и новых идей (пилотов).

Среди уже подтвержденных экспонентов выставки: Budhouse Group, торгово-развлекательные центры: Victoria Gardens, Aladdin, Smart Plaza, Piramida, Sky Park, Подоляны, Hollywood, ПортCity, ритейлер MOYO, а также B2B-компании: RDA, Synergy Construction, moneyveo, Ader Haber, IBS, Consulting for Retail, Fondy, Quantula и другие.

Партнеры сессий – CEO club и DYB.



А 10 сентября в 19:00 состоится IV торжественная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли, e-commerce и торговой недвижимости Украины RAU Awards – 2020. Победители будут выбираться в 28-ми номинациях, из которых 13 относятся к розничной торговле, 8 – к девеломенту ТРЦ и 7 – к сфере e-commerce.

Лучшие из лучших будут определены путем голосования участников отрасли, опроса гостей церемонии, а также Экспертного совета, сформированного Ассоциацией ритейлеров Украины.

Подробнее о мероприятии по ссылке.