9-10 вересня в НСК "Олімпійський" відбудеться IV найбільша спеціалізована виставка індустрії рітейлу й девелопменту в Україні – RAU Expo 2020.

Щороку захід проводили навесні, але в зв'язку з епідеміологічною ситуацією і посиленням заходів безпеки, організатори перенесли зустріч на осінь і зараз налаштовані оптимістично. У межах виставки також пройде IV урочиста церемонія нагородження RAU Awards 2020.

Учасників RAU Expo 2020 чекають:

2 дні виставки;

3 виставкових зали;

90+ компаній-експонентів;

500+ компаній-учасників;

80+ топ-спікерів – перші особи й топменеджмент рітейлу й девелопменту;

презентації кейсів, нових об'єктів торговельної нерухомості та панельні дискусії;

А також зустрічі з представниками провідних компаній ринку, networking в бізнес- і VIP-зонах, спілкування з іноземними рітейлерами, ще не представленими на українському ринку, і мобільний додаток для активної комунікації між собою.

Організатор заходу – Асоціація рітейлерів України.

Серед перших спікерів RAU Expo 2020: керівники іспанської Асоціації рітейлерів (AER), компаній LC Waikiki, Епіцентр К, New Balance Ukraine, Arricano та інших. Зокрема:

Лауреано Туриенцо, президент Іспанської Асоціації рітейлерів (AER);

Анна Чуботіна, генеральний директор Arricano Real Estate Plc;

Дмитро Покидченко, директор з маркетингу New Balance Ukraine;

Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з корпоративних комунікацій та зв'язків зі ЗМІ;

Олексій Гришко, генеральний директор LC Waikiki Ukraine;

Роман Ємець, керуючий директор ТРЦ Dream Town, Certified Shopping Center Manager by ICSC;

Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;

Юрій Ліщук, директор по роботі з роздрібними мережами Nielsen Україна, Білорусь (Nielsen Ukraine).

У межах ділової програми RAU Expo 2020 будуть обговорюватися наступні теми:

Антикризове управління компанією.

Ефективні інструменти й канали продажів.

Досягнення і розвиток міжнародних рітейлерів в Україні.

HR-тренди в рітейлі.

Реконцепти й тренди. Як розвивається ринок торговельної нерухомості України.

WORK-LIFE BALANCE. Синергія бізнесу й особистого життя.

Мультиканальність. Ефективна взаємодія.

Інноваційні рішення і оптимізація процесів.

Нові ТРЦ. Перспективи для рітейлу.

New Retail. New Marketing.

Концепти. Ребрендинг. Результати трансформацій і нових ідей (пілотів).

Серед уже підтверджених експонентів виставки: Budhouse Group, торгово-розважальні центри: Victoria Gardens, Aladdin, Smart Plaza, Piramida, Sky Park, Подоляни, Hollywood, ПортCity, рітейлер MOYO, а також B2B-компанії: RDA, Synergy Construction, moneyveo, Ader Haber, IBS, Consulting for Retail, Fondy, Quantula та інші.

Партнери сесій – CEO club і DYB.

А 10 вересня о 19:00 відбудеться IV урочиста церемонія нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі, e-commerce й торговельної нерухомості України RAU Awards 2020. Переможці обиратимуться у 28 номінаціях, з яких 13 відносяться до роздрібної торгівлі, 8 – до девеломенту ТРЦ і 7 – до сфери e-commerce.

Кращі з кращих будуть визначені шляхом голосування учасників галузі, опитування гостей церемонії, а також Експертної ради, сформованої Асоціацією рітейлерів України.

Детальніше про захід за посиланням.