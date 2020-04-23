Выстрел Коломойского в Украину, или Какие последствия будут после законопроекта о НАБУ

Есть информация, что адекватная часть большинства отказалась от голосования за законопроект о НАБУ.

Міжнародні партнери теж дуже швидко відреагували. Тому є шанс, що розгляду не буде. Черговий наступ Беніні діти та демонстрація залежності більшості від Коломойського.

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За інформацією Ярослав Железняка з партії "Голос" у п'ятницю нас чекає два позачергових засідання.

Перше:

– про скасування постанов проти змін до Регламенту (1043-П);

– про скасування постанови проти децентралізації (2653-П);

– покращення виборчого законодавства (2769);

– безпека використання ядерної енергії (2372);

– штрафні бали (2809);

– зміни про НАБУ (2656);

– фонд підтримки фермерів (3205);

– внутрішній водний транспорт (1182-1-д);

– врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії (3364);

– ціноутворення в будівництві автомобільних доріг (2234);

А потім ще буде додаткова друга позачергова з одного питання: створення ТСК щодо заяв ексміністра пана Уманського (3358).

Зверніть увагу на пункт 6, зміни до НАБУ. Проєкт депутата Гончаренка (щодо законості активів якого відбуваються слідчі дії НАБУ) передбачає можливість автоматичного звільнення директора НАБУ за адміністративне порушення у сфері корупції.

Ніби ціль логічна – як може людина внесена в реєстр корупційонерів керувати НАБУ. А практично ми маємо наступ на незалежність чи не останнього не залежного від більшості правоохоронного органу.

Які будуть наслідки прийняття цього законопроєкту?

– Обмеження незалежності НАБУ та реакція світу. МВФ та міжнародні партнери побачать в його прийнятті те чим він і є – намагання змінити незручне керівництво НАБУ на зручне і тим самим обмежити його незалежність. Відповідно питання залучення кредитів від них знову затягнеться – дефолт, який так необхідний Коломойському стає реальністю;

– Гальмування та розвал справ проти топ-корупціонерів, зокрема колишніх власників Приватбанку. Ми вже і так з моменту атаки Коломойського та Бахматюка на НАБУ (постанови про звільнення, проплаченні акції протесту, 3! законопроєкти метою яких є звільнення, публікації в ЗМІ) маємо гальмування судових дозволів на слідчі дії з боку НАБУ. Тобто афери Микитася, Альперіна та інших банально на очікувані, бо слідчі судді та процкери ввагаються – варто погоджувати слідчі дії, чи краще не треба – тут керівника знімуть, хтозна, які віяння почнуться. Ну і серед таких справ і справи Приватбанку (загальні збитки нанесенні державі – понад 5 млрд доларів). До речі, тиск з боку групи Бєніни Діти, який і призвів до відставки Рябошапки, почався з моменту передачі справи Приватбанку в НАБУ саме цим генпрокурором;

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– Призначення на посаду Директора НАБУ Венедіктову-2. Конфігурація комісії (3 від уряду, 3 від президента, 3 від парламенту). В нашій реально 9 людей Зеленського. Чи краще сказати Єрмака? До речі, справу за свідченням Гео Лероса проти брата Єрмака теж веде НАБУ.

В час карантину в інтересах Коломойського звільняти керівництво НАБУ – найбезглуздійший постріл собі в ногу. Але, видно, навіть інстинкт самозбереження не здатен захистити більшість від розпаду. Прикро, що при цьому нанесеться шалений удар по інтересам. Інтересам не НАБУ чи Ситника (до нього безліч питань у справі адмінпротоколу та реакції на нього), а по інтересам України.

То ж нас скликають на позачергове не для прийняття антиколомойського закону, не для сприяння бізнесу пережити карантин, а для зведення рахунків Коломойського з черговим правоохоронцем, який став на його шляху.