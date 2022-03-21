О смерти Ольмезова сообщил адвокат Дмитрий Захватов. Также математик оставил предсмертную записку.

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Я получил вести о том, что утром он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего. Талантливый, перспективный математик. Ольмезов Константин,

– заявил Захватов.

В предсмертной записке Ольмезов заявил, что ему больно от каждого падающего в Киеве снаряда.

Он рассказал, что пытался уехать из России, куда переехал в 2018 году. Однако математика задержали на автовокзале в Москве. Впоследствии ему дали 15 суток по сфабрикованному делу.

Ольмезов заявил, что ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел ее забрать.

"Мне больно за каждую сторону в этой войне, но я вижу своими глазами, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую", – заметил математик.

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