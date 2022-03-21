Про смерть Ольмезова повідомив адвокат Дмитро Захватов. Також математик залишив передсмертну записку.

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Я отримав вісті про те, що вранці він покінчив життя самогубством, залишивши передсмертну записку, що йде з життя тому, що не може винести жахіття того, що відбувається. Талановитий, перспективний математик. Ольмезов Костянтин,

– заявив Захватов.

У передсмертній записці Ольмезов заявив, що йому боляче від кожного снаряда, який падає у Києві.

Він розповів, що намагався виїхати з Росії, куди переїхав у 2018 році. Однак математика затримали на автовокзалі у Москві. Згодом йому дали 15 діб у сфабрикованій справі.

Ольмезов заявив, що їхав захищати свою країну, захищати від того, хто хотів її забрати.

"Мені боляче за кожну сторону в цій війні, але я бачу на власні очі, хто захищає свою землю, а хто захоплює чужу", – зауважив математик.

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