Российская армия испытывает большую нехватку резервов. План быстро захватить Украину провалился, а потери врага в первые дни войны стали колоссальными.

Читайте также Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение 3-х лет

Митингующие могут пойти воевать

Некоторые россияне осознали, какое преступление совершает их государство, поэтому вышли на митинги с плакатами "Нет войне!". Сценарий был стандартным: полиция государства-агрессора грузила митингующих в автозаки и разгоняла протестующих. Особого сопротивления те не оказывали – брать пример с Революции Достоинства в России не торопятся.

Депутаты ЛДПР нашли оригинальный способ пополнить резервы российской армии, которые после нападения на Украину быстро тают. Они предлагают мобилизовать тех, кого задерживали на митингах и отправить воевать.

Предлагается, чтобы мобилизованные митингующие проходили службу в оккупированных Россией и незаконно признанных республиках "ДНР" и "ЛНР". Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму страны-оккупанта.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!