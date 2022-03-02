Так и теперь на протестах ОМОНовцы жестко задерживают тех, кто осмелился всего-навсего заявить: "Нет войне". Один из таких мирных митингов состоялся 2 марта в Санкт-Петербурге.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В Санкт-Петербурге ОМОН жестоко задержал пенсионерку-блокадницу

В сети появились фото и видео, как силовики Кремля задерживали людей. На этих изображениях была опознана известная местная петербургская художница Елена Осипова.

Бабушка выходит на протесты с 2002 года со своими собственными плакатами – против войны и ядерного оружия.

В годы Второй мировой войны она пережила нацистскую блокаду города – тогда еще Ленинграда. Переживет ли она блокаду Путиным собственного народа – неизвестно.

Как задерживали бабушку – смотрите в видео:

Заметим, кремлевский диктатор Владимир Путин, как считают эксперты , намерен ввести в России так называемое "превентивное военное положение". Зачем? Чтобы без оговорок подавлять любые протесты.

Ведь россияне уже начинают понемногу понимать, что нападение на Украину – никакая не "денацификация", а военное преступление против человечества. И Украина не даст Кремлю избежать наказания за это!